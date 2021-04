Vlahovic è il futuro della Viola ma c’è una “musichetta” che lo tenta

Advertising

rep_firenze : Fiorentina, tutto nelle mani di Commisso: dal futuro di Vlahovic al riassetto societario, è l'ora delle scelte [di… - mirko_masella : RT @sportli26181512: I dubbi di Vlahovic, Di Livio duro: 'Nemmeno Batistuta faceva certi discorsi...': I dubbi di Vlahovic, Di Livio duro:… - sportli26181512 : I dubbi di Vlahovic, Di Livio duro: 'Nemmeno Batistuta faceva certi discorsi...': I dubbi di Vlahovic, Di Livio dur… - Paroladeltifoso : Futuro Vlahovic: tra rinnovo e tante pretendenti, ecco le ultime - MomentiCalcio : Vicina la svolta clamorosa per il #futuro di Dusan #Vlahovic -

Ultime Notizie dalla rete : Vlahovic futuro

1 Nicola Ventola , ex attaccante dell'Inter , è intervenuto live su BoboTv per parlare deldi Dusan: 'Lo vedrei bene in coppia con Lukaku, se va via Lautaro. Questo giocatore ha tecnica e fiuto del gol: per me è già pronto per una big'.In quest'ultimo periodoè stato accostato a Milan, Roma e Juventus. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube Secondo gli utenti di ...Uno dei più apprezzati è quello di Dusan Vlahovic, classe 2000 in forza alla Fiorentina ... operazione non semplice e lo stesso calciatore ha parlato del suo futuro ultimamente: "Adesso penso ...Vlahovic, ora, spera di mettere il sigillo sulla matematica salvezza il prima possibile: non tanto per pensare al suo futuro, di cui si occuperanno gli agenti, quanto per scrollarsi di dosso ...