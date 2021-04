Vino: arriva la prima magnum di Biondi-Santi con il Brunello di Montalcino 2015 (Di martedì 13 aprile 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 13 aprile 2021) su Notizie.it.

Vino: arriva la prima magnum di Biondi-Santi con il Brunello di Montalcino 2015 Il Tempo Vino: arriva la prima magnum di Biondi-Santi con il Brunello di Montalcino 2015 � un fatto che i grandi formati abbiano un'influenza positiva sul potenziale di invecchiamento del vino. Biondi-Santi si è già mostrato al mondo per la straordinaria longevità del nostro Brunello. L ...

Montebaldo, La Rocca e Sommacampagna: le sottozone del Bardolino in etichetta si fanno sempre più strada nel panorama del vino italiano. Ed ora, a stretto giro dopo l’annuncio dell’introduzione della Mga “Pieve” da parte Nobile di Montepulciano (ma anche in passato più remoto ...

