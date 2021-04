“Una statua per Gigi Riva”, la lettera al sindaco di Cagliari: “Bloccati dalla burocrazia” (Di martedì 13 aprile 2021) Continua la battaglia di Pietro Porcella e del comitato che coordina per erigere una statua a Cagliari in onore di Gigi Riva. Oltre ad aver scritto alla ministra dell’Interno Luciana Lamorgese per chiedere una deroga ad una legge che risale al lontano 1927, Porcella si è rivolto al sindaco del capoluogo sardo Paolo Truzzu. Riceviamo e pubblichiamo la seguente missiva. Egr. Sig. sindaco, mi dispiace non aver avuto il tempo di incontrarla la settimana scorsa nella mia scappata a Cagliari durante lo spring break scolastico. Ho dato precedenza alla visita dei miei vecchi genitori ultranovantenni. Mi riprometto di farlo in Giugno con piu’ tempo a disposizione come docente, al termine dell’anno scolastico. Avrei voluto rincontrala, col Comitato, dopo il positivo approccio ... Leggi su tpi (Di martedì 13 aprile 2021) Continua la battaglia di Pietro Porcella e del comitato che coordina per erigere unain onore di. Oltre ad aver scritto alla ministra dell’Interno Luciana Lamorgese per chiedere una deroga ad una legge che risale al lontano 1927, Porcella si è rivolto aldel capoluogo sardo Paolo Truzzu. Riceviamo e pubblichiamo la seguente missiva. Egr. Sig., mi dispiace non aver avuto il tempo di incontrarla la settimana scorsa nella mia scappata adurante lo spring break scolastico. Ho dato precedenza alla visita dei miei vecchi genitori ultranovantenni. Mi riprometto di farlo in Giugno con piu’ tempo a disposizione come docente, al termine dell’anno scolastico. Avrei voluto rincontrala, col Comitato, dopo il positivo approccio ...

