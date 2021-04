Un posto al sole chi è Pietro Abbate (Simon Grechi)? (Di martedì 13 aprile 2021) Chi è Pietro Abbate in Un posto al sole? Scopri tutte le curiosità sulla misteriosa new entry della soap opera interpretata da Simon Grechi! Tvserial.it. Leggi su tvserial (Di martedì 13 aprile 2021) Chi èin Unal? Scopri tutte le curiosità sulla misteriosa new entry della soap opera interpretata da! Tvserial.it.

Advertising

GrainSand_Anja : RT @AnnaRDelorenzo: Non possiamo vivere questo tempo piangendoci addosso. Piuttosto dobbiamo credere che il sole riuscirà a squarciare le n… - Giusepp32743094 : RT @AnnaRDelorenzo: Non possiamo vivere questo tempo piangendoci addosso. Piuttosto dobbiamo credere che il sole riuscirà a squarciare le n… - rosadargento00 : RT @AnnaRDelorenzo: Non possiamo vivere questo tempo piangendoci addosso. Piuttosto dobbiamo credere che il sole riuscirà a squarciare le n… - Annalisa3073 : RT @AnnaRDelorenzo: Non possiamo vivere questo tempo piangendoci addosso. Piuttosto dobbiamo credere che il sole riuscirà a squarciare le n… - VannaRicci : RT @AnnaRDelorenzo: Non possiamo vivere questo tempo piangendoci addosso. Piuttosto dobbiamo credere che il sole riuscirà a squarciare le n… -