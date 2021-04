Ufficiale | si rivede Djibril Cissé | ha firmato col Panathinaikos Chicago

(Di martedì 13 aprile 2021), attaccante francese oggi 39enne, non ha intenzione di smettere col calcio e riparte dal, club della National Premier Soccer League (quarta divisione americana) costituito da emigranti greci. L’ex Liverpool e Lazio non si vedeva dall’esperienza all’Yverdon-Sport Football Club, club svizzero, nella stagione 2017-18. Ecco l’annuncio: Once Green, Aways Green. pic.twitter.com/ohcrYg3PJI — PAO(@pao) April 12, 2021 L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale rivede

alfredopedulla.com

E non a caso nel mirino dei tifosi, proprio sulla paginaFacebook del club, è finito il ... Il precedente Non tutto è perduto, certo, ma già silo spettro del 1994, con la retrocessione ...E anche se non riuscirà a raggiungere subito la quota di 500mila vaccinazioni al giorno che aveva promesso, l'altochiamato dalla politica a gestire l'immunizzazione degli italiani ostenta ...Le persone intelligenti cambiano idea, non si innamorano delle proprie convinzioni, scrive Monica Scozzafava sulsottolineando che per Rino Gattuso rivedere le gerarchie è stato lo switch della ...Niente da fare. Gli organizzatori gettano la spugna. E dopo l’annullamento dell’anno scorso, anche quest’anno non si correrà la Monza-Resegone, la gara che da due anni attende di spegnere le 60 candel ...