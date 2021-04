Tour di Francesco Renga 2021 | ecco le nuove date

(Di martedì 13 aprile 2021)– foto di Toni ThorimbertIlteatrale previsto per maggio è stato rinviato al mese di dicembre: la prima data è pertanto quella del 1° a Napoli MILANO – Alla luce delle vigenti disposizioni ministeriali, viene rinviato a dicembre l’“Insieme” di. Queste ledel: 1 dicembre – Teatro Augusteo – NAPOLI (recupero del 26 maggio) 4 dicembre – Europauditorium – BOLOGNA (recupero del 17 maggio) 6 dicembre – Teatro Verdi – FIRENZE (recupero del 30 maggio) 7 dicembre – Teatro Colosseo – TORINO (recupero del 14 maggio) 10 dicembre – Teatro degli Arcimboldi – MILANO (recupero del 16 maggio) 11 dicembre – Teatro Dis Play – BRESCIA (recupero del 21 maggio) 20 dicembre – Teatro Brancaccio – ROMA (recupero del 28 ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Tour Francesco

Il Fatto Quotidiano

... gli uomini di Piccardo, che ritrova Mirarchi, Abela eCondemi, sono chiamati a fare ... perché è una squadra ostica da affrontare fuori casa, un buon test prima di questode force che ci ...... la chiesa di Sant'Apollinare e il Complesso conventuale di San, il Teatro Comunale ... autorganizzate o tramiteoperator specializzati. Solo nell'ultimo anno il fatturato connesso alla ...Il tour teatrale previsto per maggio è stato rinviato al mese di dicembre: la prima data è pertanto quella del 1° a Napoli 1 dicembre – Teatro Augusteo – NAPOLI (recupero del 26 maggio) 4 dicembre – ...Fai la Ricerca Vai a ANSA.it (ANSA) - ROMA, 13 APR - Tornano le visite guidate in streaming del Consorzio tutela Grana Padano con la prima che sarà riservata a operatori dei media britannici, con un c ...