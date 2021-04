Toni: “Lukaku decisivo anche quando non segna, è più completo di CR7” (Di martedì 13 aprile 2021) In una diretta sul suo profilo Tik Tok, Luca Toni non ha dubbi nel definire Romelu Lukaku come il miglior attaccante della Serie A: “Lukaku è decisivo anche quando non segna, ma CR7 è sempre un fuoriclasse. Ma in questo momento Lukaku, essendo anche più giovane, lo vedo più completo”. Frank Ribery lascerà la Fiorentina?“Sarebbe un peccato sia per Firenze, che per il calcio italiano. Spero che Frank possa rimanere, dipenderà tantissimo dal prossimo allenatore e dal programma della società viola. A Firenze sono stati anni stupendi della mia vita, ci siamo tolti tante soddisfazioni”. Vlahovic?“Penso che è la nota più bella di questa Fiorentina in una stagione da dimenticare. È un giocatore importante, è giovane, ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 13 aprile 2021) In una diretta sul suo profilo Tik Tok, Lucanon ha dubbi nel definire Romelucome il miglior attaccante della Serie A: “non, ma CR7 è sempre un fuoriclasse. Ma in questo momento, essendopiù giovane, lo vedo più”. Frank Ribery lascerà la Fiorentina?“Sarebbe un peccato sia per Firenze, che per il calcio italiano. Spero che Frank possa rimanere, dipenderà tantissimo dal prossimo allenatore e dal programma della società viola. A Firenze sono stati anni stupendi della mia vita, ci siamo tolti tante soddisfazioni”. Vlahovic?“Penso che è la nota più bella di questa Fiorentina in una stagione da dimenticare. È un giocatore importante, è giovane, ...

