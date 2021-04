Thuram: «Per il mondo del calcio la lotta al razzismo non è la cosa più importante da fare» (Di martedì 13 aprile 2021) Lilian Thuram all’interno dell’intervista rilasciata a Sky Sport ha affrontato anche l’importante tema del razzismo nel mondo del calcio Lilian Thuram ha affrontato il tema del razzismo nella lunga intervista rilasciata a Sky Sport. Le sue parole. «Che cosa vuol dire essere bianco e cosa vuol dire essere nero. Nella realtà io non sono bianco o nero. La cosa che mi fa incazzare è che la gente parla di razzismo ma non sa che c’è una storia dietro al razzismo. È sempre colpa della vittima, ogni volta che succede qualcosa la gente dice “mai più” ma alla fine lottare contro il razzismo non è la cosa più ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 13 aprile 2021) Lilianall’interno dell’intervista rilasciata a Sky Sport ha affrontato anche l’tema delneldelLilianha affrontato il tema delnella lunga intervista rilasciata a Sky Sport. Le sue parole. «Chevuol dire essere bianco evuol dire essere nero. Nella realtà io non sono bianco o nero. Lache mi fa incazzare è che la gente parla dima non sa che c’è una storia dietro al. È sempre colpa della vittima, ogni volta che succede qualla gente dice “mai più” ma alla finere contro ilnon è lapiù ...

