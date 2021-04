Terzic: “Siamo fiduciosi. All’andata abbiamo dimostrato di riuscire a tener testa al City” (Di martedì 13 aprile 2021) Conferenza stampa per Edin Terzic, tecnico del Borussia Dortmund alla vigilia della sfida di ritorno dei quarti di Champions League contro il Manchester City. Queste le parole del tecnico dei tedeschi: “abbiamo grande fiducia, anche se da sola non basterà. All’andata abbiamo dimostrato di poter reggere l’urto contro una grande squadra. Ci aspetta un compito difficile, dobbiamo lavorare sodo e giocare con coraggio”. Su Sancho: “abbiamo alcuni giocatori che hanno un po’ di problemi, fra oggi e domani vedremo che potrà recuperare ma sicuramente Jadon sarà out per la sfida con il City”. Su Haaland: “È un giocatore estremamente importante per noi, anche se recentemente non è riuscito a segnare” Su Bellingham: “Nessuno è sorpreso, vediamo come si allena e ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 13 aprile 2021) Conferenza stampa per Edin, tecnico del Borussia Dortmund alla vigilia della sfida di ritorno dei quarti di Champions League contro il Manchester. Queste le parole del tecnico dei tedeschi: “grande fiducia, anche se da sola non basterà.di poter reggere l’urto contro una grande squadra. Ci aspetta un compito difficile, dobbiamo lavorare sodo e giocare con coraggio”. Su Sancho: “alcuni giocatori che hanno un po’ di problemi, fra oggi e domani vedremo che potrà recuperare ma sicuramente Jadon sarà out per la sfida con il”. Su Haaland: “È un giocatore estremamente importante per noi, anche se recentemente non è riuscito a segnare” Su Bellingham: “Nessuno è sorpreso, vediamo come si allena e ...

