Tensioni in Val Susa tra No Tav e forze dell’ordine (Di martedì 13 aprile 2021) Questa notte ci sono state , a San Didero per l’avvio dei lavori di costruzione del nuovo autoporto dell’autostrada A32 Torino – Bardonecchia. Contro la polizia sono stati lanciati pietre e petardi, che ha risposto con lacrimogeni. Le dinamiche degli scontri No Tav Molti i feriti tra forze dell’ordine e operai, ma anche i No Tav riferiscono di feriti tra i manifestanti. Gli scontri sono durati un paio d’ore, fino alle 3, ed hanno richiamato l’attenzione anche dei militanti dei centri sociali da Torino. Sono stati almeno un centinaio i manifestanti che hanno raggiunto San Didero per tentare di impedire l’arrivo degli operai e dei mezzi da cantiere, anche con barricate a cui hanno dato fuoco per non far avanzare le forze dell’ordine. “Senza nessuna vergogna, con l’Italia che urla alle terapie intensive e un Governo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 13 aprile 2021) Questa notte ci sono state , a San Didero per l’avvio dei lavori di costruzione del nuovo autoporto dell’autostrada A32 Torino – Bardonecchia. Contro la polizia sono stati lanciati pietre e petardi, che ha risposto con lacrimogeni. Le dinamiche degli scontri No Tav Molti i feriti trae operai, ma anche i No Tav riferiscono di feriti tra i manifestanti. Gli scontri sono durati un paio d’ore, fino alle 3, ed hanno richiamato l’attenzione anche dei militanti dei centri sociali da Torino. Sono stati almeno un centinaio i manifestanti che hanno raggiunto San Didero per tentare di impedire l’arrivo degli operai e dei mezzi da cantiere, anche con barricate a cui hanno dato fuoco per non far avanzare le. “Senza nessuna vergogna, con l’Italia che urla alle terapie intensive e un Governo ...

