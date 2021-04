Strage a Rivarolo | li uccide tutti | poi tenta il suicidio

Leggi su chenews

(Di martedì 13 aprile 2021) La piccola città diè scossa dopo la terribileche si è consumata in una palazzina. Lì, infatti, si è consumato un dramma.di(Google Images)Canavese è una piccola città in provincia di Torino che conta appena 12400 abitanti. In queste ore però questa piccola comunità è letteralmente sconvolta da quanto accaduto nella palazzina di Corso Italia dove si è consumato un vero e propria dramma. Un uomo, R. T., 83 anni, si è reso protagonista di una vera e propria. L’anziano ha prima ucciso il figlio disabile, poi la moglie e alla fine anche i due padroni di casa che vivevano nella stessa palazzina. L’uomo è rimasto accanto ai 4 cadaveri per molte ore. All’arrivo dei Carabinieri ha poito il ...