Speranza | “Vaccino J&J importante | riaperture a maggio e green card a giugno”

(Di martedì 13 aprile 2021) Tempo di lettura: 4 minutiIl ministro della Salute, Roberto, sarà ospite questa sera di Bruno Vespa a Porta a Porta. Sono tanti i temi toccati davanti alle telecamere di Rai 1 dal ministro che si è dimostrato ottimista per il futuro, nonostante lo stop allo ‘sbarco‘ deldi Johnson&Johnson nel Vecchio Continente. Di seguito un estratto delle dichiarazioni di. Johnson&Johnson – “Abbiamo fatto oggi una riunione con i nostri scienziati e l’Aifa e siamo in collegamento con l’Ema: valuteremo nei prossimi giorni, appena Ema e gli Usa ci daranno notizie più definitive, quale sarà la strada migliore ma io penso che anche questodovrà essere utilizzato perché è un. La scelta statunitense è precauzionale , la scelta di J&J di non ...

...precauzionale' e la 'scelta di Johnson &Johnson di non immettere immediatamente in commercio ilin Europa è anch'essa una scelta di natura precauzionale' . L'auspicio - ha sostenuto...... quale sarà la strada migliore ma io penso che anche questodovrà essere utilizzato perchè è unimportante ", ha spiegato il Ministro della Salute Robertointervistato a ...L'ex ministro delle Autonomie ha rilasciato interessanti dichiarazioni in merito alla linea d'azione del Partito Democratico sulle restrizioni.Roberto Speranza, sarà ospite questa sera di Bruno Vespa a Porta a Porta. Sono tanti i temi toccati davanti alle telecamere di Rai 1 dal ministro che si è dimostrato ottimista per il futuro, ...