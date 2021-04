Sinner-Djokovic: programma, orario, tv, streaming Masters1000 Montecarlo (Di martedì 13 aprile 2021) La sfida più attesa del 2° turno del Masters1000 di Montecarlo sarà senza ombra di dubbio quella tra Jannik Sinner e Novak Djokovic. L’azzurro, n.22 del ranking ATP, affronterà per la prima volta in carriera il numero uno del mondo. Sono 14 gli anni di differenza tra i due giocatori: da una parte uno dei tennisti più grandi di tutti i tempi, dall’altra un emergente in rapida e prorompente ascesa. Il classe 2001 italiano si è guadagnato questa sfida di lusso dopo aver prevalso al 1° turno sullo spagnolo Albert Ramos-Vinolas per 6-3, 6-4. Una contesa in cui l’azzurro si è rivelato superiore all’avversario, peraltro palesando sin da subito un ottimo feeling al debutto stagionale sulla terra rossa. Dopo aver affrontato Rafael Nadal ai quarti di finale del Roland Garros 2020, l’altoatesino si confronterà per la seconda ... Leggi su oasport (Di martedì 13 aprile 2021) La sfida più attesa del 2° turno deldisarà senza ombra di dubbio quella tra Jannike Novak. L’azzurro, n.22 del ranking ATP, affronterà per la prima volta in carriera il numero uno del mondo. Sono 14 gli anni di differenza tra i due giocatori: da una parte uno dei tennisti più grandi di tutti i tempi, dall’altra un emergente in rapida e prorompente ascesa. Il classe 2001 italiano si è guadagnato questa sfida di lusso dopo aver prevalso al 1° turno sullo spagnolo Albert Ramos-Vinolas per 6-3, 6-4. Una contesa in cui l’azzurro si è rivelato superiore all’avversario, peraltro palesando sin da subito un ottimo feeling al debutto stagionale sulla terra rossa. Dopo aver affrontato Rafael Nadal ai quarti di finale del Roland Garros 2020, l’altoatesino si confronterà per la seconda ...

