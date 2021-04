Sabrina Ferilli | “Pagherò io lo stipendio all’operaio licenziato da ArcerlorMittal”

Leggi su ilparagone

(Di martedì 13 aprile 2021) L’attriceha deciso di aiutare l’operaio tarantinoin queste ore da ArcelorMittal per aver pubblicato un post in cui invitava i suoi follower a guardare la fiction “Svegliati amore mio”, della quale la star romana è protagonista e che affronta il tema dell’inquinamento ambientale da parte delle imprese e delle conseguenze sulla popolazione. Una vicenda assurda, inaccettabile. Che ha vistoscendere in campo in prima persona, offrendosi di pagare unoe di aiutare nelle spese legali Riccardo Cristello, il dipendente finito suo malgrado al centro di questo caso surreale. Cristello aveva pubblicato su Facebook un messaggio in cui faceva pubblicità alla fiction, sceneggiata e diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi. Tanto è bastato al colosso indiano della ...