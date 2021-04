Roma, Circo Massimo: manifestazione ristoratori, partite iva, commercianti (Di martedì 13 aprile 2021) ristoratori, partite iva, commercianti, operatori del turismo e del mondo Ho.Re.Ca scendono di nuovo in piazza per chiedere aiuti concreti e un piano per le riaperture da parte del governo. I lavoratori si raduneranno alle 10 al Circo Massimo, a Roma, in quella che gli organizzatori hanno definito “una manifestazione pacifica che andrà avanti ad oltranza fino a quando non verranno date risposte”. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 13 aprile 2021)iva,, operatori del turismo e del mondo Ho.Re.Ca scendono di nuovo in piazza per chiedere aiuti concreti e un piano per le riaperture da parte del governo. I lavoratori si raduneranno alle 10 al, a, in quella che gli organizzatori hanno definito “unapacifica che andrà avanti ad oltranza fino a quando non verranno date risposte”. L'articolo proviene da Italia Sera.

