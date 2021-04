Riaperture ristoranti sera e coprifuoco a mezzanotte | ipotesi

(Di martedì 13 aprile 2021)deianche la. Sono leche circolano in vista dell’incontro di giovedì tra governo e regioni nel corso del quale si valuterà l’eventualità di un allentamento di misure, divieti e restrizioni anti Covid in Italia se l’andamento dei contagi e della campagna vaccinale lo consentiranno. Le Regioni accelerano, l’esecutivo valuta. Ma lo scontro tra ‘aperturisti’ e ‘rigoristi’ di governo si staglia già all’orizzonte. Le Regioni lavorano a un documento sulle aperture, stando alle voci che trapelano mentre la riunione dei tecnici chiamati a stilarlo è in corso, e chiederanno ledeianche la, privilegiando gli spazi all’aperto. Una richiesta che prende ...

Sulla possibilità di riaprire iall'aperto anche la sera "dipenderà dai dati". Ma "l'ipotesi di lavorare solo sull'aperto personalmente mi convince molto". "Dovremo confrontarci ...Dichiarazione di Gino Scotto. 'Sosteniamo l'iniziativa delle regioni che porteranno giovedì al tavolo della Conferenza Stato - Regioni con la quale propongono la riapertura dei bar e dei. E' una scelta doverosa e di buon senso che non può e non deve essere ulteriormente rinviata. Riaprire le attivita' di ristorazione all'aperto ma anche di sfruttare gli spazi interni dei ...Riaperture dei ristoranti all'aperto anche di sera. E' questa, a quanto si apprende, una delle ipotesi a cui stanno lavorando le Regioni e che sarà portata all'attenzione del governo Draghi giovedì in ...I nostri lavoratori faticano ad arrivare a fine mese a causa di ristori esigui e casse integrazioni irrisorie e sempre in netto ritardo.Dunque urge un intervento chiaro e netto della delegazione ...