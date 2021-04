Reti idriche, 24 comuni cosentini firmano l’accordo di programma (Di martedì 13 aprile 2021) Calabria, firmata l’intesa per l’ingegnerizzazione. L’assessore De Caprio: “Progetto riparte dopo tre anni di stallo” Questa mattina, nella Cittadella regionale “Jole Santelli”, i sindaci dei 24 comuni della provincia di Cosenza serviti dall’acquedotto Abatemarco, alla presenza dell’assessore all’Ambiente, Sergio De Caprio, hanno firmato l’accordo di programma che permetterà a breve di avviare la gara d’appalto e i successivi lavori sulle Reti idriche comunali. Presenti anche il dirigente generale del dipartimento Tutela dell’ambiente, Gianfranco Comito, e il dirigente del settore Ciclo integrato delle acque, responsabile unico del procedimento, Pietro Cerchiara. “Dopo tre anni di stallo – commenta De Caprio –, finalmente riparte il progetto di ingegnerizzazione delle Reti. ... Leggi su cityroma (Di martedì 13 aprile 2021) Calabria, firmata l’intesa per l’ingegnerizzazione. L’assessore De Caprio: “Progetto riparte dopo tre anni di stallo” Questa mattina, nella Cittadella regionale “Jole Santelli”, i sindaci dei 24della provincia di Cosenza serviti dall’acquedotto Abatemarco, alla presenza dell’assessore all’Ambiente, Sergio De Caprio, hanno firmatodiche permetterà a breve di avviare la gara d’appalto e i successivi lavori sullecomunali. Presenti anche il dirigente generale del dipartimento Tutela dell’ambiente, Gianfranco Comito, e il dirigente del settore Ciclo integrato delle acque, responsabile unico del procedimento, Pietro Cerchiara. “Dopo tre anni di stallo – commenta De Caprio –, finalmente riparte il progetto di ingegnerizzazione delle. ...

