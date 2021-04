Raggi | in zona Torresina riaperto parco Zietta Liù

Leggi su romadailynews

(Di martedì 13 aprile 2021) Roma – “Abbiamo da pocoilLiu’ in. Una bella notizia per le famiglie e i bambini del Municipio XIV, che potranno godere di uno spazio pulito e sicuro”. È quanto annuncia su Facebook la sindaca di Roma, Virginia. “Per i piu’ piccoli, abbiamo riparato e sostituito alcuni giochi con nuove attrezzature, oltre a ripristinare la pavimentazione antitrauma- ricorda- Lo stesso abbiamo fatto con la recinzione in legno e l’impianto di irrigazione.” “Abbiamo inoltre potenziato l’illuminazione. Questoe’ un luogo fondamentale per la cittadinanza. Purtroppo nel tempo e’ stato piu’ volte vandalizzato. Per questa ragione abbiamo ”ancorato” le panchine a terra e realizzato sentieri piu’ sicuri con piccoli ...