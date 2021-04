Quentin Tarantino | uno dei suoi cinema preferiti rischia di chiudere per il Covid

Advertising

fisco24_info : Hollywood a lutto, chiude il Cinerama Dome: La sala preferita da Quentin Tarantino vittima del Covid - Giu_8 : - Diavolo, non vedo un cazzo di niente con quest'affare! - Siamo pronti o no? - Ma chi ha fatto questi cosi di merd… - IOdonna : Una vittima della pandemia, architettonica ma pur sempre vittima. Se siete stati a Los Angeles era una tappa fondam… - glimmmertwins : quentin tarantino sgancia i tuoi milioni e salva il Dome - basedpogtrad : RT @anarchistvvitch: Martin Scorsese > Quentin Tarantino -

Ultime Notizie dalla rete : Quentin Tarantino

Chiude per sempre un'icona del cinema: dopo aver avuto un ruolo cammeo in "C'era una volta...a Hollywood" di, lo storico Cinerama Dome di Los Angeles non riaprira' piu' al pubblico assieme ad altre 300 sale che fanno capo alle catene ArcLight e Pacific Theaters. L'annuncio degli esercenti ...Fa parte della catena il celebre Cinerama Dome, cheaveva inserito in C'era una volta... a Hollywood ArcLight Cinemas Pacific ...Fra questi Quentin Tarantino, che l’ha fatto comparire nel suo Once Upon a Time… in Hollywood. Sembra che anche altre sale importanti siano in forti difficoltà, secondo uno studio infatti la catena ...Nonostante questo, da tempo non si parla più di questa nuova saga cinematografica. Si vocifera da tempo di un film di Star Trek di Quentin Tarantino e di un’altra pellicola ad opera di Noah Hawley e S ...