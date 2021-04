“Quello sceicco è mio figlio”. Si riapre il giallo di Mauro Romano, il bimbo rapito in Puglia nel ’77 (Di martedì 13 aprile 2021) Si riapre con un clamoroso colpo di scena il giallo di Mauro Romano, il bambino di 6 anni rapito nel Salento, il 21 giugno 1977. Anche lui come Denise Pipitone, stava giocando sotto casa, prima di sparire per sempre. Secondo l’ultima ricostruzione degli inquirenti, un amico di famiglia lo fece salire su una moto Ape per portarlo via per sempre. La Apecar su cui Mauro salì senza il minimo tentennamento era guidata da Vittorio Romanelli, un ex barbiere di 79 anni, indagato dal gennaio scorso con l’accusa di sequestro di persona. Secondo la nuova ricostruzione degli inquirenti l’uomo, un amico di famiglia, che Mauro Romano considerava come uno zio, avrebbe consegnato il bimbo a due persone, rimaste sconosciute. Subito dopo il rapimento, ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 13 aprile 2021) Sicon un clamoroso colpo di scena ildi, il bambino di 6 anninel Salento, il 21 giugno 1977. Anche lui come Denise Pipitone, stava giocando sotto casa, prima di sparire per sempre. Secondo l’ultima ricostruzione degli inquirenti, un amico di famiglia lo fece salire su una moto Ape per portarlo via per sempre. La Apecar su cuisalì senza il minimo tentennamento era guidata da Vittorio Romanelli, un ex barbiere di 79 anni, indagato dal gennaio scorso con l’accusa di sequestro di persona. Secondo la nuova ricostruzione degli inquirenti l’uomo, un amico di famiglia, checonsiderava come uno zio, avrebbe consegnato ila due persone, rimaste sconosciute. Subito dopo il rapimento, ...

