Presidenziali in Perù: al ballottaggio il maestro Castillo (Di martedì 13 aprile 2021) Elezioni Presidenziali in Perù: a sorpresa va al ballottaggio il maestro di sinistra Pedro Castillo. Sfiderà il rappresentante del partito di destra Avanza Pais, Hernando de Soto Con circa il 53 per cento dei verbali elettorali scrutinati il primo turno delle elezioni generali in Perù sembra indicare dei primi risultati inaspettati. Il candidato alla presidenza a ottenere il maggior numero…

Ultime Notizie dalla rete : Presidenziali Perù L'Ecuador nelle mani del Fondo Monetario Internazionale ... oltre alla vittoria di Lasso in Ecuador, infatti, anche le elezioni presidenziali in Perù hanno favorito partiti conservatori come pure i ballottaggi per i dipartimenti di Chuquisaca, La Paz, Pando ...

Elezioni in Perù, cambiare per rimanere uguali Domenica scorsa è stata giornata di elezioni in Perù , cosa che nel contesto di una crisi istituzionale permanente e l'obbligatorietà del voto è ... cosciente che non saranno le elezioni presidenziali a ...

