Playpulse One è una cyclette ma anche una console e un centro multimediale (Di martedì 13 aprile 2021) Playpulse One è una cyclette, una console per videogiochi e un sistema di intrattenimento tre in uno, che mira a rendere l'allenamento molto più divertente. Si tratta di una cyclette indoor con uno schermo che permette ai contenuti video di accompagnare e motivare l'utente (...Il giocatore? L'atleta?) nella missione di allenarsi e diventare più sano. Non solo la Playpulse One ha un sensore di pedali ad alta precisione, un manubrio con controller di gioco e un sensore di frequenza cardiaca, ma ha anche un computer/schermo multitouch da 24 pollici con una scheda grafica dedicata che è in grado di far girare giochi 3D con multiplayer online. La cyclette verrà infatti venduta con quattro giochi realizzati con Unity 3D, e avrà l'accesso ai servizi di streaming come Netflix, ...

