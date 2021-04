Party in “zona rossa” nel Napoletano, la polizia scopre 59 persone in hotel (Di martedì 13 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Una festa in hotel con ben 59 persone in piena zona rossa. E’ quanto è accaduto domenica scorsa a Bacoli, in provincia di Napoli. Gli agenti del commissariato di Pozzuoli sono intervenuti a seguito di una segnalazione di numerose persone che stavano pranzando all’interno di un hotel ufficialmente chiuso in via Cicerone. I poliziotti, una volta entrati, hanno effettivamente sorpreso 59 persone sedute ai tavoli accertando che era in corso una festa: le hanno sanzionate per inottemperanza alle misure anti Covid-19. Gli agenti hanno identificato il titolare della struttura che, alla richiesta di fornire i nominativi degli alloggiati, ha ammesso di non aver registrato alcun ospite e di averne soltanto annotato i nomi sommariamente su ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 13 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Una festa incon ben 59in piena. E’ quanto è accaduto domenica scorsa a Bacoli, in provincia di Napoli. Gli agenti del commissariato di Pozzuoli sono intervenuti a seguito di una segnalazione di numeroseche stavano pranzando all’interno di unufficialmente chiuso in via Cicerone. I poliziotti, una volta entrati, hanno effettivamente sorpreso 59sedute ai tavoli accertando che era in corso una festa: le hanno sanzionate per inottemperanza alle misure anti Covid-19. Gli agenti hanno identificato il titolare della struttura che, alla richiesta di fornire i nominativi degli alloggiati, ha ammesso di non aver registrato alcun ospite e di averne soltanto annotato i nomi sommariamente su ...

