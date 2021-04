Parma, è una storica prima volta. Dal 22 al 29 maggio ecco l'Emilia - Romagna Open (Di martedì 13 aprile 2021) Per la prima volta nella loro storia le città di Parma e Montechiarugolo ospiteranno un torneo Atp. Dal 22 al 29 maggio l'Emilia - Romagna Open, un torneo Atp 250 su terra rossa, si terrà nel cuore ... Leggi su gazzetta (Di martedì 13 aprile 2021) Per lanella loro storia le città die Montechiarugolo ospiteranno un torneo Atp. Dal 22 al 29l', un torneo Atp 250 su terra rossa, si terrà nel cuore ...

Advertising

acmilan : A dominant first half, followed by a nail-biting second: read the #ParmaMilan match report ??… - reportrai3 : #Report lunedì 21.20 @RaiTre La stazione sperimentale delle conserve è una fondazione di ricerca con sede a Parma.… - Italia4ever3 : @Italo81580161 @ZZiliani @hwarangnick Stessa cosa successo a roma e parma e anke loro solo una multa - Italia4ever3 : @ZZiliani Roma e Parma anke loro violarono il protocollo e hanno ricevuto anke loro solo una multa... ma guarda cas… - Jean38095839 : @Juventina962 Hanno affrontato: Juve senza difesa, Fiorentina senza i 3 migliori, Genoa autoeliminato, Parma senza… -