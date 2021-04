Nuove riaperture, Sileri: “A maggio ristoranti aperti e zone bianche” (Di martedì 13 aprile 2021) Pierpaolo Sileri, viceministro della Salute, è molto ottimista in merito alla possibilità di assistere a delle Nuove riaperture a breve. Nuove riaperture, Pierpaolo Sileri si dice favorevole ed alla trasmissione ‘Agorà’ su Rai 3 fa riferimento anche alla concreta possibilità che l’Italia possa istituire delle Nuove zone gialle. Ma non dovranno mancare prudenza e giudizio, L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 13 aprile 2021) Pierpaolo, viceministro della Salute, è molto ottimista in merito alla possibilità di assistere a dellea breve., Pierpaolosi dice favorevole ed alla trasmissione ‘Agorà’ su Rai 3 fa riferimento anche alla concreta possibilità che l’Italia possa istituire dellegialle. Ma non dovranno mancare prudenza e giudizio, L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Ultime Notizie dalla rete : Nuove riaperture Riaperture ristoranti, cinema e palestre: il percorso nazionale dopo il 20 aprile ...il nuovo decreto fissando un percorso per le riaperture che dovranno comunque essere graduali, come ha già evidenziato il Comitato tecnico scientifico. E soprattutto dovranno tenere conto delle nuove ...

Confartigianato Siracusa incontra deputati regionali ...però a nulla valgono se non saranno seguiti dall'avvio in tempi celeri di un piano di riaperture "... affiancando ai promotori delle nuove attività, tutor di comprovata esperienza professionale ...

Riaperture: bar, ristoranti, palestre, cinema. Ecco le possibili date e le nuove regole ilmessaggero.it Nuove riaperture, Sileri: “A maggio ristoranti aperti e zone bianche” Pierpaolo Sileri, viceministro della Salute, è molto ottimista in merito alla possibilità di assistere a delle nuove riaperture a breve ...

Airbnb è già preoccupata dai probabili bagordi post-riaperture Per evitare festeggiamenti anticipati che potrebbero causare contagi e rendere la vita difficile al vicinato, Airbnb ha stilato un nuovo piano di regole che ... del mondo saranno a buon punto con le ...

