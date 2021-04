"Noi guariti grazie all'idrossiclorochina» (Di martedì 13 aprile 2021) idrossiclorochina Si; idrossiclorochina No. Da un anno la medicina è divisa sull'uso di questo farmaco contro il Covid che però molti medici di base e non solo hanno consigliato ai loro pazienti. E così, ecco le storie di diverse persone (tra alcune migliaia) andate oltre al concetto di «vigile attesa» a colpi di Tachipirina contro la febbre e senza una medicina territoriale organizzata che oggi racocntano come grazie a questo farmaco tanto discusso hanno sconfitto il virus Antonio, Calabria "Mi trovavo a Milano quando ho iniziato a non stare bene. Così sono tornato a casa in Calabria e sono risultato positivo al tampone. Ho chiamato la dottoressa Vitagliano del gruppo Terapie Domiciliari Covid-19 che mi ha fatto iniziare la cura con l'idrossiclorochina. Ho avuto solo un po' di dolori alle ossa e il mal di testa. A ... Leggi su panorama (Di martedì 13 aprile 2021)Si;No. Da un anno la medicina è divisa sull'uso di questo farmaco contro il Covid che però molti medici di base e non solo hanno consigliato ai loro pazienti. E così, ecco le storie di diverse persone (tra alcune migliaia) andate oltre al concetto di «vigile attesa» a colpi di Tachipirina contro la febbre e senza una medicina territoriale organizzata che oggi racocntano comea questo farmaco tanto discusso hanno sconfitto il virus Antonio, Calabria "Mi trovavo a Milano quando ho iniziato a non stare bene. Così sono tornato a casa in Calabria e sono risultato positivo al tampone. Ho chiamato la dottoressa Vitagliano del gruppo Terapie Domiciliari Covid-19 che mi ha fatto iniziare la cura con l'. Ho avuto solo un po' di dolori alle ossa e il mal di testa. A ...

