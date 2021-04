NieR: Automata su Steam riceverà una patch di upgrade, annuncia Square Enix – Notizia – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di martedì 13 aprile 2021) NieR: Automata riceverà finalmente, dopo anni, una patch che dovrebbe risolvere vari problemi e migliorare il gioco su PC in versione Steam.. NieR: Automata su PC in versione Steam riceverà finalmente un upgrade attraverso una nuova patch in lavorazione presso Square Enix, ma di cui non ci sono ancora dettagli precisi. Si tratta comunque di una grande Notizia per gli utenti PC, che aspettano aggiornamenti e sistemazioni alla versione Steam di NieR Automata da praticamente quattro anni a questa parte. Il gioco, sebbene rimanga un grande action come quello sulle altre piattaforme, non è mai riuscito a ... Leggi su helpmetech (Di martedì 13 aprile 2021)finalmente, dopo anni, unache dovrebbe risolvere vari problemi e migliorare il gioco su PC in versione..su PC in versionefinalmente unattraverso una nuovain lavorazione presso, ma di cui non ci sono ancora dettagli precisi. Si tratta comunque di una grandeper gli utenti PC, che aspettano aggiornamenti e sistemazioni alla versionedida praticamente quattro anni a questa parte. Il gioco, sebbene rimanga un grande action come quello sulle altre piattaforme, non è mai riuscito a ...

