Netflix, in arrivo live action di Gundam (Di martedì 13 aprile 2021) Netflix annuncia la produzione di un live action di "Gundam", franchise giapponese di fantascienza creato da Yoshiyuki Tomino e Hajime Yatate. Al progetto collaborerà anche la casa di produzione statunitense Legendary. La direzione sarà affidata a Jordan Vogt-Roberts, regista di "Kong: Skull Island". Per la sceneggiatura Netflix ha scelto Brian K. Vaughan, scrittore di numerose serie a fumetti come "Y l'ultimo uomo" e "Saga", oltre che penna di show televisivi di successo come "Lost" e "Under the Dome". Sulla trama e la data d'uscita non sono ancora stati diffusi dettagli. L'articolo proviene da Metropolitan Magazine.

