Nel tardo pomeriggio è caduto l'ultimo diaframma nella galleria di sicurezza della circonvallazione di ingresso alla val Badia (Di martedì 13 aprile 2021) Un altro traguardo importante è stato raggiunto oggi in uno dei cantieri più grandi dell'Alto Adige, quello del nuovo accesso alla Val Badia; nel tardo pomeriggio è caduto l'ultimo diaframma per il cunicolo di sicurezza lungo circa 300 metri. Secondo l'assessore alla mobilità Daniel Alfreider, il nuovo ingresso alla Val Badia non dovrebbe solo sgravare San Lorenzo e la frazione Floronzo dal traffico, ma anche garantire un collegamento diretto dalla strada statale della Pusteria alla Val Badia. "L'infrastruttura si inserisce nel concetto generale di mobilità in Val Pusteria. Oltre ad ampliare la rete ferroviaria e ...

