Mutui casa 2021: domande in crescita nonostante il Covid, aumenta anche l’importo medio (Di martedì 13 aprile 2021) I dati relativi ai Mutui casa pubblicati nelle scorse ore dalla Banca d’Italia dimostrano la resilienza del settore immobiliare. nonostante un momento economico difficile e la prosecuzione della pandemia, gli italiani non sembrano infatti voler rinunciare al sogno della casa di proprietà. E pur di realizzare l’ambito obiettivo, sono disposti a impegnarsi sottoscrivendo un mutuo anche a lungo termine. Secondo i nuovi aggiornamenti, i prestiti relativi al comparto privato per l’acquisto di un immobile sono cresciuti annualmente del 4,5%. Mentre per quanto riguarda i prestiti alle famiglie, l’aumento è stato del 2,4%. Tutto ciò nonostante la leggera risalita dei tassi, dovuta al ritorno dell’inflazione. In questo senso, bisogna però tenere presente che è cresciuto anche ... Leggi su notizieora (Di martedì 13 aprile 2021) I dati relativi aipubblicati nelle scorse ore dalla Banca d’Italia dimostrano la resilienza del settore immobiliare.un momento economico difficile e la prosecuzione della pandemia, gli italiani non sembrano infatti voler rinunciare al sogno delladi proprietà. E pur di realizzare l’ambito obiettivo, sono disposti a impegnarsi sottoscrivendo un mutuoa lungo termine. Secondo i nuovi aggiornamenti, i prestiti relativi al comparto privato per l’acquisto di un immobile sono cresciuti annualmente del 4,5%. Mentre per quanto riguarda i prestiti alle famiglie, l’aumento è stato del 2,4%. Tutto ciòla leggera risalita dei tassi, dovuta al ritorno dell’inflazione. In questo senso, bisogna però tenere presente che è cresciuto...

