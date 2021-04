MotoGP, Morbidelli e Rossi fiduciosi per GP Portogallo: “Stiamo migliorando” (Di martedì 13 aprile 2021) Il Mondiale 2021 di MotoGP approda in Europa dopo la doppia tappa andata in scena a Doha, in Qatar. Il primo appuntamento del Vecchio Continente sarà a Portimao, per il Gran Premio del Portogallo, in programma il pRossimo fine settimana. Grande ottimismo in casa Petronas Yamaha Sepang Racing Team, con Franco Morbidelli e Valentino Rossi che si sono detti fiduciosi visto il buon feeling con il circuito portoghese. “Lo scorso anno sono salito sul podio in Portogallo, spero che anche in questa occasione si possa lottare per ottenere un buon risultato” ha spiegato Morbidelli, “ogni gara è diversa, quindi dovremo aspettare e vedere come saremo in pista“. “Abbiamo i dati dell’anno scorso che ci aiuteranno ad avere un confronto, intanto sappiamo di ... Leggi su sportface (Di martedì 13 aprile 2021) Il Mondiale 2021 diapproda in Europa dopo la doppia tappa andata in scena a Doha, in Qatar. Il primo appuntamento del Vecchio Continente sarà a Portimao, per il Gran Premio del, in programma il pmo fine settimana. Grande ottimismo in casa Petronas Yamaha Sepang Racing Team, con Francoe Valentinoche si sono dettivisto il buon feeling con il circuito portoghese. “Lo scorso anno sono salito sul podio in, spero che anche in questa occasione si possa lottare per ottenere un buon risultato” ha spiegato, “ogni gara è diversa, quindi dovremo aspettare e vedere come saremo in pista“. “Abbiamo i dati dell’anno scorso che ci aiuteranno ad avere un confronto, intanto sappiamo di ...

