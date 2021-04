Massimo Bossetti torna in tribunale | si apre l’iter che potrebbe portarlo alla revisione del processo

Leggi su urbanpost

(Di martedì 13 aprile 2021) Omicidio Yara Gambirasio: siun nuovo capitolo di questa triste vicenda., condannato in via definitiva per il delitto della ginnasta 13enne di Brembate, da sempre infatti si professa innocente. Yara-: la storia infinita del Dna di Ignoto 1 Il carpentiere bergamasco non ha mai smesso di sperare in una possibiledel, che si avrebbe solo nel caso in cui fosse concesso ai suoi difensori di poter ottenere accesso ai reperti di indagine. Come è noto, infatti, gli avvocati Claudio Salvagni e Paolo Camporini, non hai mai smesso di battersi per ottenere una super perizia sul Dna di Ignoto 1 che, di fatto, ha portatoincriminazione e condanna il carpentiere bergamasco. Accolto il ricorso della difesa: si ...