Lynk & Co - L'offerta B2B affidata ad ALD Automotive (Di martedì 13 aprile 2021) Lynk & Co sceglie ALD Automotive per sviluppare la sua offerta B2B in sette mercati europei, ovvero Belgio, Francia, Germania, Italia, Paesi bassi, Spagna e Svezia. Il partner preferenziale per l'offerta di noleggio di lungo termine corporate, come si legge in una nota del costruttore cinese del gruppo Geely, proporrà alle sue aziende-clienti un unico modello, la suv 01 in versione ibrida o ibrida plug-in (261 CV per una autonomia solo elettrica di 69 km e un consumo di 1,2 litri per 100 km, secondo dati Wltp), con durata dei contratti e chilometraggio flessibili e con i classici servizi del noleggio a lungo termine: immatricolazione, assistenza in caso di guasto, la manutenzione effettuata a domicilio dal servizio Lynk & Co e l'assicurazione (tranne che in Francia e Germania). Il contratto, ...

