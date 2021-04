Lupi a Bologna | ma Città metropolitana rassicura | “Non sono pericolosi per l’uomo”

(Di martedì 13 aprile 2021) BOLOGNA – Da tempo “si registra un’espansione” della diffusione del lupo anche nel bolognese, ma “non è pericoloso per l’uomo“, come dimostra il fatto che “da decenni non si registrano aggressioni“. Così Raffaele Persiano, delegato alla Sicurezza e alla Polizia locale della Città metropolitana di Bologna, prova a tranquillizzare i cittadini dopo l’avvistamento di un piccolo branco di lupi nei giorni scorsi a Calderara, nella frazione di Longara, nella bassa alle porte di Bologna. “Il corpo di Polizia locale della Città metropolitana continuerà ad assicurare una vigilanza mirata e un presidio delle zone interessate- assicura Persiano- raccogliendo segnalazioni e, ove possibile, seguendo gli spostamenti”.

In seguito agli avvistamenti di lupi avvenuti in questi giorni a Calderara, nella frazione di Longara, il consigliere delegato Raffaele Persiano ha rilasciato la seguente dichiarazione: "Se ... avvistati a valle nel bolognese, il branco sarebbe stato visto in zona Longara (ultimo ... abbiamo attivato subito la Polizia Metropolitana e Lega Nazionale Difesa del Cane Bologna zoofila Onlus - 051727727 per gli ..." BOLOGNA - "Nessun allarme". Non c'è da avere paura dei lupi che sono stati avvistati a Longara, frazione di Calderara. Il consigliere metropolitano Raffaele Persiano sposa la linea di prudenza e ...