Le riaperture solo con meno di 5.000 casi al giorno? (Di martedì 13 aprile 2021) L'appello dell'intersindacale che riunisce i principali sindacati dei medici: 'Un allentamento delle restrizioni sarà possibile solo con contagi giornalieri al di sotto di 5.000 ... Leggi su today (Di martedì 13 aprile 2021) L'appello dell'intersindacale che riunisce i principali sindacati dei medici: 'Un allentamento delle restrizioni sarà possibilecon contagi giornalieri al di sotto di 5.000 ...

Advertising

pfmajorino : #CasaPound (bleah) per me è solo un problema d'ordine pubblico da trattare come tale. I ristoratori disperati, gent… - Corriere : Ristoranti solo su prenotazione, palestre senza doccia: il 26 la decisione sulle regole - Corriere : Ristoranti solo su prenotazione, palestre senza doccia: il 26 la decisione sulle regole - KingBjorn_it : @SHohenzollern Cristo, questi aspettavano le riaperture solo per vomitare alcool per strada alle 6 di sera. - Duck170 : RT @Corriere: Ristoranti solo su prenotazione, palestre senza doccia: il 26 la decisione sulle regole -