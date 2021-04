Le Iene | Nicola Savino | “È una delle gioie più grandi” | le parole del conduttore

(Di martedì 13 aprile 2021) Il, in un’intervista a Vanity Fair, ha spiegato qual è unacose che ama fare di più in assoluto. Ilsi racconta (Getty Images)Amatissimo dai suoi ascoltatori,è tra i conduttori radiofonici e televisivi più bravi nel nostro Paese., negli anni, si è costruito una carriera costellata disoddisfazioni, che lo hanno portato a condurre alcuni dei programmi più ascoltati e visti in Italia. Da qualche tempo, oramai, è alla conduzione, lo storico programma di inchiesta di ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Iene Nicola

Al timone questa sera ci sarebbero dovuti essere Alessia Marcuzzi,Savino con le voci irriverenti de la Gialappa's Band . Ma Alessia Marcuzzi non sarà in studio, ecco perché. Le. Alessia ...... rivolgendosi al suo partnerSavino. (agg. Elisa Porcelluzzi) Alessia Marcuzzi, messaggio in codice per Stefano De Martino?/ Post su La La Land... ALESSIA MARCUZZI ASSENTE A 'LESHOW' ...Nuovo appuntamento con Le Iene stasera dalle 21.10 su Italia1. Ecco alcuni dei tantissimi servizi che vedrete in onda. Dai misteri sulla morte di Gianmarco Pozzi a Ponza al caso della presunta truffa ...Tutto pronto per una nuova e imperdibile puntata de Le Iene in onda questa sera, martedì 13 aprile, in prima serata su Italia 1. Al timone questa sera ci sarebbero dovuti essere Alessia Marcuzzi, Nico ...