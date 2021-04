La Cisl Fp scrive al governatore | “Assunzione diretta tirocinanti”

Leggi su cronachesalerno

(Di mercoledì 14 aprile 2021) di Erika Noschese A schierarsi contro la seconda prova scritta anche laFp che esprime tutto il suo disappunto in una lettera inviata alVincenzo De Luca, all’Anci Campania, ai sindaci che hanno aderito al Piano per il lavoro della Regione Campania; alla Formez. Ad oggi sarebbero in ballo circa 2243 posti per circa 1880che hanno già svolto due prove scritte ed un tirocinio di dieci mesi, in via di conclusione, con formazione sul campo e a distanza. LaFp Campania ribadisce che “coloro che hanno superato le prove e sono stati ammessi al tirocinio hanno maturato il diritto all’occupazione stabile nei ruoli delle istituzioni locali”, ha dichiarato il segretario generale, Lorenzo Medici. Da qui la richiesta di eliminare qualsiasi successiva prova al fine della semplificazione e rapidità, ...