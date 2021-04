Keanu Reeves si unirà all’universo di Star Wars? (Di martedì 13 aprile 2021) Quando si tratta di casting fantasy per Star Wars, Keanu Reeves è praticamente in cima alla lista dei ricercati. Ora, dopo anni in cui i fan immaginano “e se”, la fantasia potrebbe diventare realtà poiché si dice che la Star di Matrix e John Wick stia aggiungendo il più grande franchise di tutti al suo impressionante curriculum. Chi è Mike Zeroh? Per quanto riguarda le fonti di Star Wars, Mike Zeroh ha una reputazione mista. Il sedicente “leaker” Disney e Star Wars ha costruito un seguito su YouTube per aver rivelato presunti segreti dal profondo del misterioso ufficio di produzione di Star Wars. Tuttavia, molti considerano le sue informazioni come un caso di lancio di tutto contro il muro e ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di martedì 13 aprile 2021) Quando si tratta di casting fantasy perè praticamente in cima alla lista dei ricercati. Ora, dopo anni in cui i fan immaginano “e se”, la fantasia potrebbe diventare realtà poiché si dice che ladi Matrix e John Wick stia aggiungendo il più grande franchise di tutti al suo impressionante curriculum. Chi è Mike Zeroh? Per quanto riguarda le fonti di, Mike Zeroh ha una reputazione mista. Il sedicente “leaker” Disney eha costruito un seguito su YouTube per aver rivelato presunti segreti dal profondo del misterioso ufficio di produzione di. Tuttavia, molti considerano le sue informazioni come un caso di lancio di tutto contro il muro e ...

evrythingevans : @wannadietonlght ok! allora direi la casa sul lago del tempo, quello con Keanu reeves! - RADMILA18267982 : @Keanu_Reeves_IT BELLO MARTEDI..SONO STATA.POSTA CECA.....LIDL..BELLO GIORNO..BELLO APRILE..A PRAGA..FREDDO..KEANU...RADMILA..CESKO - tossikogds : amo per me ade è keanu reeves in john wick proprio - ciakmag : Un sempre sorridente #KeanuReeves è stato avvistato sul set tedesco di #JohnWick4, la cui produzione è entrata nel… - _Bixbite : Il tampone per andare al cinema solo se a darmi i nachos al formaggio è Keanu Reeves -

Ultime Notizie dalla rete : Keanu Reeves Sconti fino al 33% sulle action figure di Cyberpunk 2077! In questa selezione che coinvolge tutte le action figure non potevano mancare poi anche una selezione di Funko Pop! che hanno per protagonista sempre il personaggio di Keanu Reeves , tra cui anche ...

Carrie - Anne Moss: alla star di Matrix venne offerto un ruolo impensabile al suo 40esimo compleanno C'è tanta attesa quanto timore quindi per The Matrix 4 , che sarà diretto da Lana Wachowski e vedrà il ritorno di Keanu Reeves nei panni di Neo e di Carrie - Anne Moss come Trinity . Proprio l'...

John Wick 4, Keanu Reeves fotografato sul set a Berlino Ciak Magazine Sconti fino al 33% sulle action figure di Cyberpunk 2077! Vieni a scoprire la promozione sulle action figure a tema Cyberpunk 2077! Ti aspettano tante statuette di tutte le dimensioni.

John Wick 4, Keanu Reeves fotografato sul set a Berlino La produzione di John Wick 4 è ufficialmente entrata nel vivo, come testimoniano i primi scatti di Keanu Reeves, visto arrivare agli studi Potsdam Babelsberg a Berlino qualche giorno fa. L’attore 56en ...

