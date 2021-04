Inter, tutti sono importanti: i numeri incoronano anche Darmian, D’Ambrosio e Gagliardini (Di martedì 13 aprile 2021) L’Inter non è solo Luataro e Lukaku La partita contro il Cagliari è la perfetta dimostrazione. L’Inter non è solo Lukaku o Lautaro Martinez. La squadra nerazzurra può contare anche sull’apporto di giocatori non di primissimo piano come possono essere considerati Darmian, D’Ambrosio e Gagliardini. Ecco il giudizio sui questi ultimi da parte di Tuttosport in edicola oggi. “L’ultimo a essersi messo in luce è appunto Darmian, giocatore abituato a gol pesanti. Su tutti, come non ricordare la rete che il 26 febbraio del 2015 permise al Torino di vincere 3-2 al San Mames di Bilbao contro l’Athletic nei sedicesimi di Europa League, superando così il turno. Era un titolarissimo del Torino di Ventura e il rendimento di quell’annata lo ... Leggi su intermagazine (Di martedì 13 aprile 2021) L’non è solo Luataro e Lukaku La partita contro il Cagliari è la perfetta dimostrazione. L’non è solo Lukaku o Lautaro Martinez. La squadra nerazzurra può contaresull’apporto di giocatori non di primissimo piano come posessere considerati. Ecco il giudizio sui questi ultimi da parte di Tuttosport in edicola oggi. “L’ultimo a essersi messo in luce è appunto, giocatore abituato a gol pesanti. Su, come non ricordare la rete che il 26 febbraio del 2015 permise al Torino di vincere 3-2 al San Mames di Bilbao contro l’Athletic nei sedicesimi di Europa League, superando così il turno. Era un titolarissimo del Torino di Ventura e il rendimento di quell’annata lo ...

