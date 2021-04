Incidente sul lavoro, travolto da un camion in manovra Luca è morto sul colpo. Aveva 30 anni (Di martedì 13 aprile 2021) Un momento forse di distrazione. Di sicuro una terribile fatalità che è costata la vita al 30enne Luca Sedile, operaio di 30 anni appena originario di Collepasso, piccolo comune del Salento nei pressi di Galatina. La notizia si è immediatamente diffusa in tutto il paese e un fiume di messaggi si sono riversati in rete. Dolore, incredulità, lacrime per una vita spezzata troppo presto. “RIP AMICO MIO, mi mancheranno le chiavi della macchina chiuse nella macchina di Valeriano fuori dalla discoteca, e mettersi in macchina mia alle 3 di notte e fare 100 km per andare a prendere le chiavi di riserva a casa/… mi mancherai Luca meu..”. E ancora: “Che tu possa avere, sempre, il vento in poppa, che il sole ti risplenda in viso e che il vento del destino ti porti in alto a danzare con le stelle! RIP amico mio”. “Le serate passate insieme ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 13 aprile 2021) Un momento forse di distrazione. Di sicuro una terribile fatalità che è costata la vita al 30enneSedile, operaio di 30appena originario di Collepasso, piccolo comune del Salento nei pressi di Galatina. La notizia si è immediatamente diffusa in tutto il paese e un fiume di messaggi si sono riversati in rete. Dolore, incredulità, lacrime per una vita spezzata troppo presto. “RIP AMICO MIO, mi mancheranno le chiavi della macchina chiuse nella macchina di Valeriano fuori dalla discoteca, e mettersi in macchina mia alle 3 di notte e fare 100 km per andare a prendere le chiavi di riserva a casa/… mi mancheraimeu..”. E ancora: “Che tu possa avere, sempre, il vento in poppa, che il sole ti risplenda in viso e che il vento del destino ti porti in alto a danzare con le stelle! RIP amico mio”. “Le serate passate insieme ...

