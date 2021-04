Il PSG si aggiudica le semifinali di Champions

Leggi su sport.periodicodaily

League. La squadra guidata da Pochettino nonostante abbia perso per 0-1 la partita di ritorno contro il Bayern Monaco, passa al turno successivo. Grande spettacolo al Parco dei Principi dove parigini e bavaresi hanno dato prova di un grande calcio. Ora il Paris Saint-Germain dovrà attendere per scoprire il suo prossimo avversario. Pochettino e Flick alla vigilia di PSG – Bayern Il PSG vola in semifinale, com'è andata la partita? La gara è stata una delle migliori partite che si sono viste negli ultimi anni. No, non è un'esagerazione. PSG e Bayern Monaco hanno dato prova di un grande calcio: azioni pericolose, assist e passaggi perfetti e precisi e tante occasioni. La formazione casalinga partiva avvantaggiata rispetto agli ospiti. All'andata che si era giocata all'Allianz Arena, la squadre di Flick aveva perso per 2-3 per questo ai parigini è bastata una sola rete per ...