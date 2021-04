Il governo dà il via libera ai tifosi all’Olimpico per gli Europei (Di martedì 13 aprile 2021) Gli Europei a Roma saranno col pubblico. Alla fine il governo ha dato il suo ok agli Europei con il pubblico all’Olimpico. Ma – si legge nella lettera che la sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali ha inviato alla Figc, e che sarà inoltrata all’Uefa – solo per almeno il 25 per cento della capienza, così come previsto dal Comitato organizzatore. Quindi l’Olimpico ospiterà le gare previste per questo che sarà il primo Europeo “itinerante”. Molti del mondo dello sport e della politica hanno espresso la loro soddisfazione, perché questo è un evento che è in programma da anni ormai. A parlare all’Adnkronos è stato il presidente del Coni Giovanni Malagò: “L’ok del governo al pubblico agli Europei di calcio è una gran bella notizia, un plauso alla Federcalcio e al presidente Gravina. ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 13 aprile 2021) Glia Roma saranno col pubblico. Alla fine ilha dato il suo ok aglicon il pubblico. Ma – si legge nella lettera che la sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali ha inviato alla Figc, e che sarà inoltrata all’Uefa – solo per almeno il 25 per cento della capienza, così come previsto dal Comitato organizzatore. Quindi l’Olimpico ospiterà le gare previste per questo che sarà il primo Europeo “itinerante”. Molti del mondo dello sport e della politica hanno espresso la loro soddisfazione, perché questo è un evento che è in programma da anni ormai. A parlare all’Adnkronos è stato il presidente del Coni Giovanni Malagò: “L’ok delal pubblico aglidi calcio è una gran bella notizia, un plauso alla Federcalcio e al presidente Gravina. ...

