Il Giappone scaricherà in mare le acque contaminate della centrale Fukushima: protestano Cina e Corea del Sud (Di martedì 13 aprile 2021) L’acqua di raffreddamento dei reattori conservata nelle cisterne della centrale nucleare di Fukushima verrà riversata nell’Oceano Pacifico. A renderlo noto è stato il governo Giapponese guidato dal primo ministro Yoshihide Suga, dopo anni di discussione sul tema e la costituzione di un’apposita commissione presso il ministero dell’Economia e dell’Industria nipponico che ha deciso che l’operazione di sversamento risulta essere «praticabile e realistica». La carenza di spazio per contenere le acque nei serbatoi di Fukushima Dopo il terremoto che ha colpito la costa nord-orientale del Giappone nel 2011, i reattori di Fukushima si sono difatti fermati. Il sisma innescò uno tsunami che travolse l’impianto nucleare, facendo fondere ed esplodere tre ... Leggi su open.online (Di martedì 13 aprile 2021) L’acqua di raffreddamento dei reattori conservata nelle cisternenucleare diverrà riversata nell’Oceano Pacifico. A renderlo noto è stato il governose guidato dal primo ministro Yoshihide Suga, dopo anni di discussione sul tema e la costituzione di un’apposita commissione presso il ministero dell’Economia e dell’Industria nipponico che ha deciso che l’operazione di sversamento risulta essere «praticabile e realistica». La carenza di spazio per contenere lenei serbatoi diDopo il terremoto che ha colpito la costa nord-orientale delnel 2011, i reattori disi sono difatti fermati. Il sisma innescò uno tsunami che travolse l’impianto nucleare, facendo fondere ed esplodere tre ...

Advertising

SR4__SR4 : RT @Greenreport_it: Il Giappone ha deciso: scaricherà nell’Oceano Pacifico l’acqua radioattiva di Fuikushima Daiichi - - roccolaoshi : Il Giappone scaricherà in mare le acque radioattive della centrale di Fukushima - GargaDani : RT @agenzia_nova: Il #Giappone scaricherà in mare l’acqua contaminata di #Fukushima - LiberaMartha : RT @Greenreport_it: Il Giappone ha deciso: scaricherà nell’Oceano Pacifico l’acqua radioattiva di Fuikushima Daiichi - - AndreaColandrea : RT @agenzia_nova: Il #Giappone scaricherà in mare l’acqua contaminata di #Fukushima -