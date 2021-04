Highlights Fognini-Kecmanovic 6-2 7-5 | Masters 1000 Montecarlo 2021 VIDEO

Leggi su sportface

(Di martedì 13 aprile 2021) Idel match tra Fabioe Miomiraldi, vinto dall'azzurro in due set (6-2, 7-5). Primo set dominato dal tennista ligure, poi un calo di concentrazione fa rientrare in partita il giovane serbo, che risponde break su break nella seconda frazione di gioco. Nel finale, detentore del trofeo in virtù del successo nel 2019 (l'anno scorso non si giocò causa Covid-19), è abile a ritrovare i giusti colpi che gli consentono di chiudere il set e aggiudicarsi la vittoria. Ecco le immagini salienti del match.