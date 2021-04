“Guardaci da lassù” UeD | grave lutto per l’ex dama | l’annuncio arriva tramite i social Di chi si tratta

Leggi su viaggiarealverde

(Di martedì 13 aprile 2021) Beatrice Buonocore, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ha subito unfamigliare. Ecco cosa è successo. Beatrice Buonocore è sicuramente una delle ex corteggiatrice di Uomini e Donne a cui il pubblico è rimasto più affezionato. La giovane ragazza, nel programma aveva corteggiato Davide Donadei, tiene sempre aggiornati i suoi numerosi fannetwork e purtroppo questa volta è stata costretta a comunicare una brutta notizia. La ragazza, con alcune storie Instagram, ha comunicato sia mostrando foto ricordo sia a voce, di aver perso la nonna proprio oggi. La foto che Beatrice ha scelto per la storia è davvero commovente, l’immagine ritrae lei da piccolina insieme alla nonna e l’immagine è accompagnata da questa didascalia: Ciao nonnina…da ...