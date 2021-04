Governo: Palazzo Chigi frena, ma Speranza è sul punto di dimettersi. E c’è chi accusa Salvini (Di martedì 13 aprile 2021) S’intensifica il tam tam sull’uscita di scena del ministro Roberto Speranza. Stando ad alcune indiscrezioni, il premier Mario Draghi vorrebbe convincere il titolare della Salute ad accettare un nuovo incarico. Una poltrona di prestigio, anche per mettere al riparo la tenuta della maggioranza, con Lega e Forza Italia che scalpitano contro il responsabile della Salute. Un incarico che potrebbe essere al posto o al fianco di Sandra Gallina, l’italiana scelta dal commissario europeo Ursula Von der Leyen per negoziare i contratti con Big Pharma. Draghi potrebbe mandarlo in Ue Intanto, mentre il chiacchiericcio cresce anche all’interno del Governo, c’è chi fa notare che le voci su un possibile upgrade di Speranza vanno di pari passo all‘indagine che vede coinvolto il numero due dell’Oms, Ranieri Guerra. E che ha acceso i riflettori anche sul ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 13 aprile 2021) S’intensifica il tam tam sull’uscita di scena del ministro Roberto. Stando ad alcune indiscrezioni, il premier Mario Draghi vorrebbe convincere il titolare della Salute ad accettare un nuovo incarico. Una poltrona di prestigio, anche per mettere al riparo la tenuta della maggioranza, con Lega e Forza Italia che scalpitano contro il responsabile della Salute. Un incarico che potrebbe essere al posto o al fianco di Sandra Gallina, l’italiana scelta dal commissario europeo Ursula Von der Leyen per negoziare i contratti con Big Pharma. Draghi potrebbe mandarlo in Ue Intanto, mentre il chiacchiericcio cresce anche all’interno del, c’è chi fa notare che le voci su un possibile upgrade divanno di pari passo all‘indagine che vede coinvolto il numero due dell’Oms, Ranieri Guerra. E che ha acceso i riflettori anche sul ...

