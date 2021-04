Giudice Sportivo | la decisione sulla squalifica di Ibrahimovic

(Di martedì 13 aprile 2021) Zlatansalterà una sola giornata di campionato per: questa ladeldopo la revisione del verbale di Maresca E’ arrivato il tanto atteso verdetto deldi Zlatan, espulso dall’arbitro Maresca nel secondo tempo della sfida tra Parma e Milan. Solo una giornata diper l’attaccante svedese, e un ammenda di 5mila euro “per avere, al 15° del secondo tempo, proferito, con atteggiamento provocatorio, una critica irrispettosa al Direttore di gara”. Unache non sorprende gli addetti ai lavori e che non permetterà al club rossonero di presentare ricorso per l’annullamento ...

Advertising

AntoVitiello : Giudice Sportivo: ufficiale un turno di squalifica a Zlatan #Ibrahimovic - SkySport : Ibrahimovic, oggi la decisione del giudice sportivo dopo l'espulsione in Parma-Milan - SkySport : Ibrahimovic, squalifica di un turno: le decisioni del Giudice Sportivo - pino_nostro : RT @pisto_gol: ZIbrahimovic squalificato per 1 giornata dal Giudice Sportivo con la seguente motivazione “per aver proferito, con atteggiam… - bandecri : RT @ZZiliani: + + + + + + + + + ULTIMORA + + + + + + + + + ALLE PRESE COL CASO #IBRA, IL GIUDICE SPORTIVO HA TELEFONATO A #MARESCA E GLI H… -

Ultime Notizie dalla rete : Giudice Sportivo

Ilha reso nota la sentenza per Zlatan Ibrahimovic, squalificato durante Parma - Milan Ilha deciso di squalificare per un solo turno Zlatan Ibrahimovic, dopo l'...Zlatan Ibrahimovic è stato squalificato una giornata e multato di 5mila euro per il cartellino rosso rimediato durante Parma - Milan 1 - 3 di sabato 10 aprile. Ildi serie A, Gerardo Mastrandrea, ha sanzionato l'attaccante rossonero "per avere, al 15' del secondo tempo, proferito, con atteggiamento provocatorio, una critica irrispettosa al ...Giudice Sportivo 30^ giornata – Arrivano le decisioni del Giudice Sportivo sugli squalificati dopo la 30^ giornata di campionato. Un turno di stop per Romero (Atalanta), Tuia Benevento, Criscito ...Sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 30esima giornata di Serie A. Un turno di squalifica per Zlatan Ibrahimovic, espulso durante la sfida contro il Parma e salterà quindi la ...