Gigliola Cinquetti si vaccina in diretta con Astrazeneca per Oggi è un altro giorno (Di martedì 13 aprile 2021) E’ arrivato il momento del vaccino contro il Covid anche per Gigliola Cinquetti che per le telecamere di Oggi è un altro giorno ha mostrato tutto in diretta. Ovvio un minimo di preoccupazione per la cantante che rispondendo alle domande di Serena Bortone ha ammesso che in genere non è una persona dal grande coraggio, almeno non in casi come questi. E’ suo figlio che si è occupato della prenotazione per il suo vaccino sul sito della Regione Lazio, un po’ come hanno fatto e fanno tutti gli altri figli per i genitori. Per Gigliola Cinquetti un sostegno importante contare sulla presenza delle telecamere di Oggi è un altro giorno, le hanno dato forza. MEMO REMIGI CANTA L’INNO DEL VACCINO MENTRE LA ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 13 aprile 2021) E’ arrivato il momento del vaccino contro il Covid anche perche per le telecamere diè unha mostrato tutto in. Ovvio un minimo di preoccupazione per la cantante che rispondendo alle domande di Serena Bortone ha ammesso che in genere non è una persona dal grande coraggio, almeno non in casi come questi. E’ suo figlio che si è occupato della prenotazione per il suo vaccino sul sito della Regione Lazio, un po’ come hanno fatto e fanno tutti gli altri figli per i genitori. Perun sostegno importante contare sulla presenza delle telecamere diè un, le hanno dato forza. MEMO REMIGI CANTA L’INNO DEL VACCINO MENTRE LA ...

Advertising

serenabortone : RT @altrogiornorai1: #Covid il vaccino in diretta di Gigliola Cinquetti #OggièUnAltroGiorno #Astrazeneca #13aprile #GigliolaCinquetti @val… - gianlu_79 : RT @ZeusMega: Grande esempio Gigliola Cinquetti!!! In questo periodo è fondamentale, in TV ci vogliono questi messaggi e non trasmettere pa… - Ema_poet : RT @ZeusMega: Grande esempio Gigliola Cinquetti!!! In questo periodo è fondamentale, in TV ci vogliono questi messaggi e non trasmettere pa… - ZeusMega : Grande esempio Gigliola Cinquetti!!! In questo periodo è fondamentale, in TV ci vogliono questi messaggi e non tras… - altrogiornorai1 : #Covid il vaccino in diretta di Gigliola Cinquetti #OggièUnAltroGiorno #Astrazeneca #13aprile #GigliolaCinquetti… -