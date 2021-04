Germania | 40 deputati per Soeder e 20 per Laschet

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 13 aprile 2021) Una quarantina disi sono pronunciati per il leader bavarese della Csu Markuse 20 per il presidente della Cdu Armin, nel corso della riunione del gruppo parlamentare dell’Unione, in corso dalle 15.15 di oggi. È quello che ha riferito una fonte presente sul posto all’Ansa. La questione della candidatura dei conservatori alla cancelleria resta comunque aperta e non dovrebbe essere presa oggi.e Söder vogliono decidere insieme. La sfida per la cancelleria “non è uno one man show”. Lo ha detto Armin, uno dei due sfidanti in casa Cdu/Csu, rivolgendosi al contendente Markusdurante la riunione dei parlamentari dei due partiti in corso a Berlino.A quanto riferiscono, secondo i media tedeschi, diversi partecipanti alla riunione, il leader dei ...