Gennaro Iezzo commissario tecnico della Nazionale di calcio del Regno delle Due Sicilie (Di martedì 13 aprile 2021) Dalla porta alla panchina, con l’intento di vincere e stupire. La nuova vita di Gennaro Iezzo, ex numero uno del Napoli che è stato nominato di recente alla guida della Nazionale del Regno delle Due Sicilie che entrata nel Conifa, organo che raggruppa le nazionali indipendenti. E a luglio, dal 7 al 21 parteciperà al campionato europeo organizzato dalla Confederation of Independent Football Associations. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 13 aprile 2021) Dalla porta alla panchina, con l’intento di vincere e stupire. La nuova vita di, ex numero uno del Napoli che è stato nominato di recente alla guidadelDueche entrata nel Conifa, organo che raggruppa le nazionali indipendenti. E a luglio, dal 7 al 21 parteciperà al campionato europeo organizzato dalla Confederation of Independent Football Associations. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

NicholasD_Altea : @gippu1 ahhhh se ci fosse ancora in attività Gennaro Iezzo. - ottochannel : #BeneventoSassuolo ?? alle 22.45 il post gara in diretta sul canale 696 DTT. In studio, con Carmine Quaglia, gli op… - RegnoFa : ???? QUESTE SONO LE PRIME TESSERE DEL PRESIDENTE MASSIMO AMITRANO E DEL C.T. GENNARO IEZZO. ?A BREVE UFFICIALIZZIAM… - MundoNapoli : Gennaro Iezzo: “La scelta tra Ospina e Meret non sarà semplice per Gattuso” - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Iezzo: ”Farei giocaret Meret domani contro la Juventus”: Iezzo: ”Farei… -